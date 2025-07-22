L’Échappée Belle Voyage, Cie La Belle Chute La Pouëze Erdre-en-Anjou

L’Échappée Belle Voyage, Cie La Belle Chute La Pouëze

Spectacle improvisé proposé par la La Belle Chute, le lundi 13 avril 2026, à 14h30 à Bécon-les-Granits.

Dragons, sabres laser, pirates ou forêts enchantées… nul ne sait où cette aventure les mènera, ni quels personnages inattendus ils croiseront en chemin.

Fantaisie cosmique pour musicien et circassien

Tout commence lorsqu’un groupe de voyageurs installe son campement devant les enfants. Et si, pour une fois, on se racontait une histoire au coin du feu ? Ou mieux encore… si on la jouait ?

Mais quelle histoire ? Et avec quel héros ou héroïne ?Pas de souci on trace un espace, on choisit un personnage, on imagine quelques éléments… et voilà que le théâtre prend vie. L’aventure peut commencer.

Un enfant, choisi parmi le public, devient le héros ou l’héroïne de cette épopée. Un événement bouleverse son quotidien paisible et l’entraîne dans un grand voyage initiatique, fait de rencontres, de découvertes et de transformations.

Cette histoire n’existe pas encore elle naîtra ici, maintenant, avec vous. Comédiens, musicien·ne·s et enfants se réunissent pour inventer un monde, des décors, des sons, des émotions… et donner vie à une aventure toujours inédite.

Improvised show put on by La Belle Chute, Monday April 13, 2026, at 2:30pm in Bécon-les-Granits.

Improvisierte Aufführung, die von La Belle Chute am Montag, den 13. April 2026, um 14:30 Uhr in Bécon-les-Granits angeboten wird.

Spettacolo improvvisato da La Belle Chute lunedì 13 aprile 2026 alle 14.30 a Bécon-les-Granits.

Espectáculo de improvisación presentado por La Belle Chute el lunes 13 de abril de 2026 a las 14.30 h en Bécon-les-Granits.

