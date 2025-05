L’échappée bretonne rencontre avec Régis Delanoé – Bibliothèque Erquy, 21 mai 2025 18:00, Erquy.

Côtes-d’Armor

L’échappée bretonne rencontre avec Régis Delanoé Bibliothèque 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-21 18:00:00

fin : 2025-05-21 19:00:00

Date(s) :

2025-05-21

Rouler à 20 km/h, c’est prendre le temps de sentir la Bretagne, ses odeurs, ses couleurs, ses histoires qui s’égrènent au fil des kilomètres.

Régis Delanoë est journaliste et auteur, nous aurons le plaisir de le recevoir à la médiathèque en lien avec l’exposition de photographie A bicyclette. Dans L’Échappée bretonne, il nous invite à parcourir la Bretagne autrement : à vélo, sur les traces du Tour de France, un récit de voyage qui entremêle récit personnel et mémoire collective. L’auteur propose une immersion dans les paysages bretons, entre anecdotes sportives, rencontres insolites et découvertes du patrimoine, dressant ainsi un portrait vivant de la Bretagne contemporaine.

Passionnés de littérature, de sport ou de découvertes locales, nous vous invitons à venir à la rencontre de Régis Delanoé, nous échangerons autour de son périple et de la place du vélo dans la culture bretonne.

L’auteur a publié il y a quelques mois, toujours aux éditions du coin de la rue, un nouveau récit, Augustine, qui retrace la vie de sa grand-mère, un texte croisant les récits familiaux, les archives et les souvenirs personnels pour dresser le portrait d’une femme, mais aussi de toute une région en pleine mutation. Nous terminerons la rencontre par échanger quelques mots autour de ce livre dont le succès ne se dément pas à la médiathèque ! .

Bibliothèque 1 Rue Guérinet

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

