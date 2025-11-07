L’échappée chantante Place des Marronniers Brosses
L’échappée chantante
Gratuit
Début : 2025-11-07 19:00:00
Extrait du spectacle L’échappée chantante, odyssée jonglant entre théâtre, absurde et musique acoustique. Un temps d’échange avec le public est prévu à l’issue de la représentation. Petite restauration sur place .
Place des Marronniers Café Brosses de bons poils Brosses 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 70 83 83 labrossesarelire@proton.me
