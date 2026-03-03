L’Echappée Corrézienne 2026 Servières-le-Château
L’Échappée Corrézienne est une randonnée Découverte de la Corrèze. Elle a pour but de vous faire parcourir une partie du département et de vous révéler des trésors touristiques
Elle est exclusivement réservée aux motos Trail, Maxi-Trail et Trail Vintage (minimum 125cm3). Les motos d’enduro et de rallye ne sont pas autorisées. (en cas de doute sur l’éligibilité de votre moto, vous pouvez contacter l’organisateur
Trois traces GPS différentes seront proposées chaque jour
Trace Off-Road + parcours typé tout-terrain mêlant chemins, pistes et routes. Cette trace est réservée aux participants de niveau confirmé (quelques passages techniques).
Trace Off-Road Soft & Duo parcours typé tout-terrain mêlant chemins sans difficulté, pistes et routes. Cette trace est idéale pour les participants de niveau débutant, intermédiaire ou .
Servières-le-Château 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 75 87 62
