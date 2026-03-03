L’Echappée Corrézienne 2026

Servières-le-Château Corrèze

Tarif : – – 395 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

L’Échappée Corrézienne est une randonnée Découverte de la Corrèze. Elle a pour but de vous faire parcourir une partie du département et de vous révéler des trésors touristiques

Elle est exclusivement réservée aux motos Trail, Maxi-Trail et Trail Vintage (minimum 125cm3). Les motos d’enduro et de rallye ne sont pas autorisées. (en cas de doute sur l’éligibilité de votre moto, vous pouvez contacter l’organisateur

Trois traces GPS différentes seront proposées chaque jour

Trace Off-Road + parcours typé tout-terrain mêlant chemins, pistes et routes. Cette trace est réservée aux participants de niveau confirmé (quelques passages techniques).

Trace Off-Road Soft & Duo parcours typé tout-terrain mêlant chemins sans difficulté, pistes et routes. Cette trace est idéale pour les participants de niveau débutant, intermédiaire ou .

Servières-le-Château 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 75 87 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Echappée Corrézienne 2026

L’événement L’Echappée Corrézienne 2026 Servières-le-Château a été mis à jour le 2026-03-01 par Corrèze Tourisme