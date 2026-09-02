L’échappée des grandes folies Beauvais

Informations pratiques

Beauvais

L’échappée des grandes folies

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-03

Dans le Charollais, une ancienne salle municipale s’est muée en cabaret. Les soirées des Grandes Folies sont nées en 2024 d’une conviction simple : le nouveau cabaret appartient à toutes et tous. Dans le cadre de la Saison Cabaret qui se déploie dans toute la France, l’équipe s’échappe et part en tournée dans le Beauvaisis. Éventails, French cancan, plumes et scène tournante – le clin d’oeil à la revue et aux Folies Bergères est assumé. Mais les « girls » n’en sont peut-être pas toutes vraiment… Chansons célèbres et trésors oubliés du répertoire, choisis pour leur troublante modernité ou leurs délicieux anachronismes : la meneuse Clara Brajtam sort le grand jeu pour le public qu’elle considère comme ses invités, et veille à tenir les autres artistes à carreaux. Une soirée de revue, d’humour et de fantaisie. Quelque part entre tradition et subversion.

Dans le Charollais, une ancienne salle municipale s’est muée en cabaret. Les soirées des Grandes Folies sont nées en 2024 d’une conviction simple : le nouveau cabaret appartient à toutes et tous. Dans le cadre de la Saison Cabaret qui se déploie dans toute la France, l’équipe s’échappe et part en tournée dans le Beauvaisis. Éventails, French cancan, plumes et scène tournante – le clin d’oeil à la revue et aux Folies Bergères est assumé. Mais les « girls » n’en sont peut-être pas toutes vraiment… Chansons célèbres et trésors oubliés du répertoire, choisis pour leur troublante modernité ou leurs délicieux anachronismes : la meneuse Clara Brajtam sort le grand jeu pour le public qu’elle considère comme ses invités, et veille à tenir les autres artistes à carreaux. Une soirée de revue, d’humour et de fantaisie. Quelque part entre tradition et subversion. .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 06 08 20

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English :

In the Charollais region, a former municipal hall has been transformed into a cabaret. The “Grandes Folies” evenings were launched in 2024 based on a simple belief: the new cabaret belongs to everyone. As part of the Cabaret Season taking place throughout France, the team is breaking away to tour the Beauvais region. Fans, the French can-can, feathers, and a revolving stage—the nod to revue and the Folies Bergères is unmistakable. But perhaps not all of the “AB girls” are quite what they seem… Famous songs and forgotten gems from the repertoire, chosen for their unsettling modernity or their delightful anachronisms: lead performer Clara Brajtam pulls out all the stops for the audience, whom she treats as her guests, and makes sure to keep the other artists in line. An evening of revue, humor, and whimsy. Somewhere between tradition and subversion.

L’événement L’échappée des grandes folies Beauvais a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis