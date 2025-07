L’ECHAPPEE LIRE Chamonix-Mont-Blanc

L’ECHAPPEE LIRE Chamonix-Mont-Blanc mardi 5 août 2025.

L’ECHAPPEE LIRE

Devant la maison de village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-05 16:30:00

fin : 2025-08-05 17:30:00

Date(s) :

2025-08-05

Dans le jardin de la Maison de Village d’Argentière, à l’ombre des arbres venez vous asseoir en famille pour écouter des histoires lues par les bénévoles de l’association « Lire et faire lire ».

Décontraction et bonne humeur sont les bienvenues !

.

Devant la maison de village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

English :

In the garden of the Maison de Village d’Argentière, in the shade of the trees, come and sit down with your family to listen to stories read by volunteers from the « Lire et faire lire » association.

Relaxation and good humor are welcome!

German :

Im Garten des Dorfhauses von Argentière, im Schatten der Bäume, können Sie sich mit Ihrer Familie hinsetzen und den Geschichten lauschen, die von den Freiwilligen des Vereins « Lire et faire lire » vorgelesen werden.

Entspannung und gute Laune sind willkommen!

Italiano :

Nel giardino della Maison de Village d’Argentière, all’ombra degli alberi, venite a sedervi con la vostra famiglia per ascoltare le storie lette dai volontari dell’associazione « Lire et faire lire ».

Relax e buon umore sono i benvenuti!

Espanol :

En el jardín de la Maison de Village d’Argentière, a la sombra de los árboles, venga a sentarse en familia para escuchar los cuentos leídos por los voluntarios de la asociación « Lire et faire lire ».

Relajación y buen humor son bienvenidos.

L’événement L’ECHAPPEE LIRE Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc