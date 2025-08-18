L’échappée Monneville

L’échappée

Place du Friège Monneville Oise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22 21:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Cyril Fragnière

C’est le récit d’un coureur cycliste, entre introspection et leçon de vie, qui touche par sa sincérité et sa fraîcheur. Cyril Fragnière nous convie, par son expérience personnelle, à un grand écart le passage de l’entraînement d’un sportif de haut niveau au plateau d’un théâtre. Il est initié au vélo par son père, lui-même cycliste amateur, et il entame rapidement une carrière prometteuse. Il remporte des courses, intègre l’antichambre de l’une des plus prestigieuses équipes de l’Hexagone.

Partenariat Théâtre du Beauvaisis Itinérance en Pays de l’Oise

Place du Friège Monneville 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 15 15 culture@vexinthelle.com

English :

Cyril Fragnière

Cyril Fragnière?s story of a racing cyclist, part introspection, part life lesson, is touching in its sincerity and freshness. Through his personal experience, Cyril Fragnière takes us on a journey from the training of a top-level athlete to the stage of a theater. Introduced to cycling by his father, himself an amateur cyclist, he soon embarked on a promising career. He won races and joined one of France?s most prestigious teams.

Théâtre du Beauvaisis partnership ? Itinérance en Pays de l?Oise

German :

Cyril Fragnière

Es ist die Erzählung eines Radrennfahrers, die zwischen Introspektion und Lebenslektion angesiedelt ist und durch ihre Aufrichtigkeit und Frische berührt. Cyril Fragnière lädt uns durch seine persönliche Erfahrung zu einem Spagat ein: dem Übergang vom Training eines Spitzensportlers auf die Bühne eines Theaters. Er wird von seinem Vater, der selbst Amateurradfahrer ist, zum Radfahren gebracht und startet schnell eine vielversprechende Karriere. Er gewinnt Rennen und wird Vorzimmer eines der renommiertesten Teams Frankreichs.

Partnerschaft mit dem Théâtre du Beauvaisis ? Itinérance en Pays de l’Oise (Wanderung durch das Land der Oise)

Italiano :

Cyril Fragnière

Questa è la storia di un ciclista da corsa, in parte introspezione, in parte lezione di vita, ed è toccante nella sua sincerità e freschezza. Cyril Fragnière utilizza la sua esperienza personale per accompagnarci in un viaggio dall’allenamento di uno sportivo di alto livello al palcoscenico di un teatro. Introdotto al ciclismo dal padre, anch’egli ciclista dilettante, intraprende subito una promettente carriera. Ha vinto gare e si è unito a una delle squadre più prestigiose di Francia.

Il partenariato del Théâtre du Beauvaisis? Spettacolo nei Pays de l’Oise

Espanol :

Cyril Fragnière

Esta es la historia de un ciclista de carreras, en parte introspección, en parte lección de vida, y resulta conmovedora por su sinceridad y frescura. Cyril Fragnière utiliza su experiencia personal para llevarnos de la formación de un deportista de alto nivel al escenario de un teatro. Iniciado en el ciclismo por su padre, él mismo ciclista aficionado, no tardó en emprender una carrera prometedora. Ganó carreras y entró a formar parte de uno de los equipos más prestigiosos de Francia.

Asociación Théâtre du Beauvaisis ? Itinerancia en el País de Oise

