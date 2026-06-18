Sébeville

L’échappée musicale normande Château de Sébeville

Château Sébeville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:30:00

fin : 2026-07-15 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15

L’Ensemble Correspondances lance la 7e édition de son festival itinérant l’Échappée musicale normande, une tournée baroque à vélo à la découverte des pays normands.

Du 14 au 19 juillet, les musiciens de Correspondances sillonneront les routes du Bessin puis principalement

du Cotentin en 6 concerts-étapes dans des lieux exceptionnels du patrimoine rural églises, châteaux,

halle aux grains… L’ensemble proposera cette année au public de découvrir des trésors de polyphonie sacrée, composés au XVIIe siècle par Marc-Antoine Charpentier.

Balades à vélo en compagnie des artistes, visites du patrimoine historique régional et dégustations de

produits locaux accompagneront chaque concert. Une manière originale de découvrir et d’écouter les

talents de la Normandie !

17h30 Présentation du Château de Sébeville

19h Concert au Château de Sébeville

Un apéritif normand suivra le concert .

Château Sébeville 50480 Manche Normandie

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English : L’échappée musicale normande Château de Sébeville

L’événement L’échappée musicale normande Château de Sébeville Sébeville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Baie du Cotentin