L’Échappée musicale normande Saint-Maurice-d’Ételan 27 août 2025 16:00

Seine-Maritime

L’Échappée musicale normande Château d’Ételan Saint-Maurice-d’Ételan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 16:00:00

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27

Les Musicales de Normandie s’associent avec l’ensemble Correspondances, référence internationale sur la scène musicale baroque, pour lancer la 6e édition de l’Échappée musicale normande une tournée à vélo inédite pour offrir au public une aventure musicale, patrimoniale, humaine et sportive tout en douceur à la découverte des pays normands.

Du 22 au 27 août, l’ensemble Correspondances et la soliste Lucile Richardot Victoire de la Musique Classique 2025 sous la direction de Sébastien Daucé sillonneront la Seine-Maritime et l’Eure en 6 concerts-étapes dans des lieux exceptionnels du patrimoine rural églises, manoir, châteaux… L’ensemble proposera au public de découvrir l’univers musical de la cour de Stockholm au XVIIe siècle qui attira les meilleurs musiciens européens de son temps.

Balades à vélo en compagnie des artistes, visites du patrimoine naturel et historique normand, dégustations de produits locaux accompagneront chaque concert. Une manière originale de découvrir et d’écouter les talents de la Normandie !

Château d’Ételan

Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie +33 7 61 24 70 41 contact.musicalesnormandie@gmail.com

English : L’Échappée musicale normande

Les Musicales de Normandie has teamed up with the ensemble Correspondances, an international benchmark on the Baroque music scene, to launch the 6th edition of the Échappée musicale normande: an original bicycle tour offering the public a gentle musical, heritage, human and sporting adventure through the Normandy countryside.

From August 22 to 27, the Correspondances ensemble and soloist Lucile Richardot ? Victoire de la Musique Classique 2025? under the direction of Sébastien Daucé will be criss-crossing the Seine-Maritime and Eure regions, performing 6 stopover concerts in exceptional rural heritage sites: churches, manor houses, châteaux? The ensemble will introduce audiences to the musical world of the 17th-century Stockholm court, which attracted the finest European musicians of the time.

Bike rides with the artists, tours of Normandy?s natural and historical heritage, and tastings of local produce will accompany each concert. An original way to discover and listen to the talents of Normandy!

German :

Die Musicales de Normandie haben sich mit dem Ensemble Correspondances, einer internationalen Referenz in der Barockmusikszene, zusammengetan, um die 6. Ausgabe der Échappée musicale normande zu starten: eine neuartige Fahrradtour, die dem Publikum ein musikalisches, kulturhistorisches, menschliches und sportliches Abenteuer auf sanfte Art und Weise bietet, um die normannischen Länder zu entdecken.

Vom 22. bis 27. August werden das Ensemble Correspondances und die Solistin Lucile Richardot ? Victoire de la Musique Classique 2025? unter der Leitung von Sébastien Daucé die Seine-Maritime und die Eure in 6 Etappenkonzerten an außergewöhnlichen Orten des ländlichen Kulturerbes: Kirchen, Herrenhäuser, Schlösser… durchqueren Das Ensemble bietet dem Publikum einen Einblick in die musikalische Welt des Stockholmer Hofes des 17. Jahrhunderts, der die besten europäischen Musiker seiner Zeit anzog.

Jedes Konzert wird von Fahrradtouren mit den Künstlern, Besichtigungen des natürlichen und historischen Erbes der Normandie und Verkostungen lokaler Produkte begleitet. Eine originelle Art, die Talente der Normandie zu entdecken und zu hören!

Italiano :

Les Musicales de Normandie si uniscono all’ensemble Correspondances, punto di riferimento internazionale sulla scena della musica barocca, per lanciare la sesta edizione dell’Échappée musicale normande: un originale tour in bicicletta che offre al pubblico una dolce avventura musicale, patrimoniale, umana e sportiva attraverso la campagna normanna.

Dal 22 al 27 agosto, l’ensemble Correspondances e la solista Lucile Richardot ? Victoire de la Musique Classique 2025? sotto la direzione di Sébastien Daucé attraverseranno le regioni della Seine-Maritime e dell’Eure in 6 concerti di tappa in siti eccezionali del patrimonio rurale: chiese, manieri, castelli? L’ensemble offrirà al pubblico la possibilità di scoprire il mondo musicale della corte di Stoccolma nel XVII secolo, che attirava i migliori musicisti europei dell’epoca.

Ogni concerto sarà accompagnato da escursioni in bicicletta in compagnia degli artisti, visite al patrimonio storico e naturale della Normandia e degustazioni di prodotti locali. Un modo originale per scoprire e ascoltare i talenti della Normandia!

Espanol :

Les Musicales de Normandie se asocian con el conjunto Correspondances, referencia internacional de la música barroca, para lanzar la 6ª edición de la Échappée musicale normande: una original vuelta ciclista que ofrece al público una suave aventura musical, patrimonial, humana y deportiva a través de la campiña normanda.

Del 22 al 27 de agosto, el conjunto Correspondances y la solista Lucile Richardot ? Victoire de la Musique Classique 2025?, bajo la dirección de Sébastien Daucé, recorrerán las regiones de Seine-Maritime y Eure en 6 conciertos con escalas en lugares excepcionales del patrimonio rural: iglesias, casas solariegas, castillos? El conjunto ofrecerá al público la oportunidad de descubrir el universo musical de la corte de Estocolmo en el siglo XVII, que atrajo a los mejores músicos europeos de la época.

Paseos en bicicleta en compañía de los artistas, visitas al patrimonio natural e histórico de Normandía y degustaciones de productos locales acompañarán cada concierto. Una manera original de descubrir y escuchar el talento de Normandía

