L’échappée Nointel

L’échappée

Rue du Bas Parc Nointel Oise

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 20:00:00

fin : 2026-01-15 20:55:00

Date(s) :

2026-01-15

L’ÉCHAPPÉE Cyril Fragnière

C’est le récit d’un coureur cycliste, entre introspection et leçons de vie. Cyril Fragnières nous convie, par son expérience personnelle, à un grand écart le passage de l’entraînement d’un sportif de haut niveau au plateau de théâtre.

Quand Jeudi 15 janvier à 20h

Où Salle Henri Sénéchal Nointel

Pour qui Tout public dès 10 ans

Tarif unique 6€

Infos et réservations 03 44 50 06 68

billetterie@pays-clermontois.fr

English :

L’ÉCHAPPÉE Cyril Fragnière

The story of a racing cyclist, between introspection and life lessons. Through his personal experience, Cyril Fragnières takes us on a journey from top-level sports training to the stage.

When: Thursday, January 15, 8pm

Where: Salle Henri Sénéchal Nointel

Who All audiences ages 10 and up

Price: 6?

Information and bookings 03 44 50 06 68

billetterie@pays-clermontois.fr

German :

L’ÉCHAPPÉE Cyril Fragnière

Dies ist der Bericht eines Radrennfahrers, zwischen Selbstreflexion und Lebensweisheiten. Cyril Fragnières lädt uns durch seine persönliche Erfahrung zu einem Spagat ein: den Übergang vom Training eines Spitzensportlers auf die Theaterbühne.

Wann: Donnerstag, 15. Januar um 20 Uhr

Wo: Henri-Sénéchal-Saal Nointel

Für wen Alle Zuschauer ab 10 Jahren

Einzeltarif: 6?

Infos und Reservierungen 03 44 50 06 68

billetterie@pays-clermontois.fr

Italiano :

L’ÉCHAPPÉE Cyril Fragnière

Questa è la storia di un ciclista da corsa, un misto di introspezione e lezioni di vita. Attraverso la sua esperienza personale, Cyril Fragnières ci accompagna in un viaggio dalla formazione di uno sportivo di alto livello al palcoscenico.

Quando: giovedì 15 gennaio alle 20.00

Dove: Salle Henri Sénéchal Nointel

A chi è rivolto? Tutto il pubblico, dai 10 anni in su

Prezzo: 6?

Informazioni e prenotazioni 03 44 50 06 68

billetterie@pays-clermontois.fr

Espanol :

L’ÉCHAPPÉE Cyril Fragnière

Esta es la historia de un ciclista de carreras, una mezcla de introspección y lecciones de vida. Cyril Fragnières utiliza su experiencia personal para llevarnos en un viaje desde el entrenamiento de un atleta de alto nivel hasta la etapa.

Cuándo: jueves 15 de enero a las 20.00 horas

Dónde: Sala Henri Sénéchal Nointel

¿A quién va dirigido? Todos los públicos a partir de 10 años

Precio: 6?

Información y reservas 03 44 50 06 68

billetterie@pays-clermontois.fr

