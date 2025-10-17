L’échappée Nointel
L’échappée Nointel jeudi 15 janvier 2026.
L’échappée
Rue du Bas Parc Nointel Oise
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 20:00:00
fin : 2026-01-15 20:55:00
Date(s) :
2026-01-15
L’ÉCHAPPÉE Cyril Fragnière
C’est le récit d’un coureur cycliste, entre introspection et leçons de vie. Cyril Fragnières nous convie, par son expérience personnelle, à un grand écart le passage de l’entraînement d’un sportif de haut niveau au plateau de théâtre.
Quand Jeudi 15 janvier à 20h
Où Salle Henri Sénéchal Nointel
Pour qui Tout public dès 10 ans
Tarif unique 6€
Infos et réservations 03 44 50 06 68
billetterie@pays-clermontois.fr
Rue du Bas Parc Nointel 60840 Oise Hauts-de-France +33 3 44 50 06 68 billetterie@pays-clermontois.fr
English :
L’ÉCHAPPÉE Cyril Fragnière
The story of a racing cyclist, between introspection and life lessons. Through his personal experience, Cyril Fragnières takes us on a journey from top-level sports training to the stage.
When: Thursday, January 15, 8pm
Where: Salle Henri Sénéchal Nointel
Who All audiences ages 10 and up
Price: 6?
Information and bookings 03 44 50 06 68
billetterie@pays-clermontois.fr
German :
L’ÉCHAPPÉE Cyril Fragnière
Dies ist der Bericht eines Radrennfahrers, zwischen Selbstreflexion und Lebensweisheiten. Cyril Fragnières lädt uns durch seine persönliche Erfahrung zu einem Spagat ein: den Übergang vom Training eines Spitzensportlers auf die Theaterbühne.
Wann: Donnerstag, 15. Januar um 20 Uhr
Wo: Henri-Sénéchal-Saal Nointel
Für wen Alle Zuschauer ab 10 Jahren
Einzeltarif: 6?
Infos und Reservierungen 03 44 50 06 68
billetterie@pays-clermontois.fr
Italiano :
L’ÉCHAPPÉE Cyril Fragnière
Questa è la storia di un ciclista da corsa, un misto di introspezione e lezioni di vita. Attraverso la sua esperienza personale, Cyril Fragnières ci accompagna in un viaggio dalla formazione di uno sportivo di alto livello al palcoscenico.
Quando: giovedì 15 gennaio alle 20.00
Dove: Salle Henri Sénéchal Nointel
A chi è rivolto? Tutto il pubblico, dai 10 anni in su
Prezzo: 6?
Informazioni e prenotazioni 03 44 50 06 68
billetterie@pays-clermontois.fr
Espanol :
L’ÉCHAPPÉE Cyril Fragnière
Esta es la historia de un ciclista de carreras, una mezcla de introspección y lecciones de vida. Cyril Fragnières utiliza su experiencia personal para llevarnos en un viaje desde el entrenamiento de un atleta de alto nivel hasta la etapa.
Cuándo: jueves 15 de enero a las 20.00 horas
Dónde: Sala Henri Sénéchal Nointel
¿A quién va dirigido? Todos los públicos a partir de 10 años
Precio: 6?
Información y reservas 03 44 50 06 68
billetterie@pays-clermontois.fr
