L’échappée – Vide-greniers Caserne Mellinet/La Générale Nantes

L’échappée – Vide-greniers Caserne Mellinet/La Générale Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 09:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

L’association le Crayon de Bois, dédiée à la diffusion des arts graphiques à Nantes, propose du 12 septembre au 12 octobre 2025 une série d’événements autour du dessin dans le cadre du projet « L’échappée », un lieu à réinventer dédié aux arts visuels. Le vide-greniers de la Générale vous permettra de découvrir une diversité de stands d’artistes et d’artisans du Crayon de Bois et de rencontrer les bénévoles de l’association dans une ambiance créative et passionnée !

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0621884499 https://www.instagram.com/lecrayondebois/