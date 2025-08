L’Échappée Vigneronne balade de la vigne à la cave Katzenthal

1 Grand’Rue Katzenthal Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-08-07 10:00:00

fin : 2025-08-14 12:00:00

2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Explorez les vignes du domaine familial balade guidée, visite de cave et dégustation pour une immersion conviviale au cœur du terroir.

Explorez les vignes du Domaine Paul SPANNAGEL tous les jeudis à 10h en août ! Cette expérience immersive et conviviale est conçue pour les petits et les grands, sans réservation.

Votre aventure commence par une balade guidée dans les vignes de Katzenthal, où le vigneron indépendant partagera sa passion et son savoir-faire. Découvrez les secrets de la viticulture et l’histoire de ce terroir unique.

Après la balade, plongez au cœur du Domaine avec une visite de cave fascinante. Apprenez-en davantage sur les techniques de vinification et l’élevage des vins.

L’expérience se clôture en beauté par une dégustation conviviale des vins du Domaine Paul SPANNAGEL. Un moment de partage et de découverte gustative pour tous ! 0 .

1 Grand’Rue Katzenthal 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 01 70 paul.spannagel@gmail.com

English :

Explore the vineyards of the family estate: guided tour, cellar visit and tasting for a convivial immersion in the heart of the terroir.

German :

Erkunden Sie die Weinberge des Familienweinguts: geführte Wanderung, Kellerbesichtigung und Weinprobe für ein geselliges Eintauchen in das Herz des Terroirs.

Italiano :

Esplorate i vigneti della tenuta di famiglia con una passeggiata guidata, una visita in cantina e una degustazione, per un’immersione conviviale nel cuore del terroir.

Espanol :

Explore los viñedos de la finca familiar con un paseo guiado, una visita a la bodega y una sesión de cata, para una inmersión cordial en el corazón del terruño.

