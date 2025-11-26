L’Échappée Zen automnale 1h Saint-Sulpice-de-Grimbouville

L’Échappée Zen automnale 1h

Début : 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-11-26 16:00:00

2025-11-26

Une balade d’une heure pour se reconnecter à soi.

Offrez-vous une pause hors du temps. Entre nature et respiration, l’Échappée Zen allie randonnée douce et sophrologie pour vous aider à relâcher la pression, vous recentrer, et retrouver votre énergie. Accessible à tous, seul, en duo ou en famille. Marchez, respirez, vivez pleinement.

Infos pratiques

Pas d’animaux pour que chaque personne puisse se centrer sur elle-même lors des exercices.

Avoir des vêtements adaptés à la météo et des chaussures adaptées à la marche.

Risque d’annulation en cas de très mauvais temps (fortes pluies, orages…)

A partir de 7 ans, sans dénivelé.

Chaque jeudi, la balade est proposée en anglais.

Lieu

Mairie de Saint-Sulpice-de- Grimbouville 404 la Haute Vallée 27 210 Saint-Sulpice-de-Grimbouville

Ou

Espace naturel sensible des étangs de Pont-Audemer

Rue de l’Étang 27500 Toutainville

Le lieu sera précisé la vieille de la prestation par l’organisateur, par sms. .

Mairie Saint-Sulpice-de-Grimbouville 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

English : L’Échappée Zen automnale 1h

A one-hour stroll to reconnect with yourself.

German :

Ein einstündiger Spaziergang, um sich wieder mit sich selbst zu verbinden.

Italiano :

Una passeggiata di un’ora per riconnettersi con se stessi.

Espanol :

Un paseo de una hora para reconectar con uno mismo.

