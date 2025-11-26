L’Échappée Zen automnale 1h Saint-Sulpice-de-Grimbouville
L’Échappée Zen automnale 1h Saint-Sulpice-de-Grimbouville mercredi 26 novembre 2025.
Mairie Saint-Sulpice-de-Grimbouville Eure
Début : 2025-11-26 15:00:00
fin : 2025-11-26 16:00:00
2025-11-26
Une balade d’une heure pour se reconnecter à soi.
Offrez-vous une pause hors du temps. Entre nature et respiration, l’Échappée Zen allie randonnée douce et sophrologie pour vous aider à relâcher la pression, vous recentrer, et retrouver votre énergie. Accessible à tous, seul, en duo ou en famille. Marchez, respirez, vivez pleinement.
Infos pratiques
Pas d’animaux pour que chaque personne puisse se centrer sur elle-même lors des exercices.
Avoir des vêtements adaptés à la météo et des chaussures adaptées à la marche.
Risque d’annulation en cas de très mauvais temps (fortes pluies, orages…)
A partir de 7 ans, sans dénivelé.
Chaque jeudi, la balade est proposée en anglais.
Lieu
Mairie de Saint-Sulpice-de- Grimbouville 404 la Haute Vallée 27 210 Saint-Sulpice-de-Grimbouville
Ou
Espace naturel sensible des étangs de Pont-Audemer
Rue de l’Étang 27500 Toutainville
Le lieu sera précisé la vieille de la prestation par l’organisateur, par sms. .
Mairie Saint-Sulpice-de-Grimbouville 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30
English : L’Échappée Zen automnale 1h
A one-hour stroll to reconnect with yourself.
German :
Ein einstündiger Spaziergang, um sich wieder mit sich selbst zu verbinden.
Italiano :
Una passeggiata di un’ora per riconnettersi con se stessi.
Espanol :
Un paseo de una hora para reconectar con uno mismo.
