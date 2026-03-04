L’Échelle de Jacob – Ciné-club vertigo, Studio 43, Dunkerque

L’Échelle de Jacob – Ciné-club vertigo Samedi 7 mars, 14h30 Studio 43 Nord

Tarif de 6,60€ pour les adhérent.e.s du Studio 43 et du Ciné Club Vertigo

L’Échelle de Jacob

de Adrian Lyne

avec Tim Robbins, Elizabeth Peña, Danny Aiello

États-Unis I 1990 I 1h47

Jacob Singer, un employé des postes new-yorkaises, est assailli par de nombreux cauchemars durant ses journées. Il voit des hommes aux visages déformés et se retrouve dans des lieux qu’il ne connaît pas. Jacob est victime des flashbacks incessants de son premier mariage, de la mort de son fils et de son service au Vietnam. Jours après jours, Jacob s’enfonce dans la folie en essayant de comprendre ce qui lui arrive avec l’aide de Jezebel, son épouse.

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord

Film suivi d’une intervention d’Hélène Corsiez, conférencière Studio 43 Classiques