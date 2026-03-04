L’Échelle de Jacob – Ciné-club vertigo, Studio 43, Dunkerque
L’Échelle de Jacob – Ciné-club vertigo, Studio 43, Dunkerque samedi 7 mars 2026.
L’Échelle de Jacob – Ciné-club vertigo Samedi 7 mars, 14h30 Studio 43 Nord
Tarif de 6,60€ pour les adhérent.e.s du Studio 43 et du Ciné Club Vertigo
L’Échelle de Jacob
de Adrian Lyne
avec Tim Robbins, Elizabeth Peña, Danny Aiello
États-Unis I 1990 I 1h47
Jacob Singer, un employé des postes new-yorkaises, est assailli par de nombreux cauchemars durant ses journées. Il voit des hommes aux visages déformés et se retrouve dans des lieux qu’il ne connaît pas. Jacob est victime des flashbacks incessants de son premier mariage, de la mort de son fils et de son service au Vietnam. Jours après jours, Jacob s’enfonce dans la folie en essayant de comprendre ce qui lui arrive avec l’aide de Jezebel, son épouse.
Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord
Film suivi d’une intervention d’Hélène Corsiez, conférencière Studio 43 Classiques