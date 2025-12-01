L’Échelle de Jacob de Adrian Lyne (+ intervention) Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-17 20:30 – 23:00

Gratuit : non Tarif plein : 6€ / tarif réduit : 3€ Adulte, Etudiant, Senior

Jacob Singer est un blessé de la guerre du Vietnam rapatrié aux États-Unis. Depuis son retour au pays, il est obsédé par les images de cette guerre qui hantent son esprit. Séance suivie d’une intervention de Titouan Dufour, Association Nantes Histoire.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 02 85 52 00 10 https://www.lecinematographe.com