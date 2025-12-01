L’Échelle de Jacob de Adrian Lyne (+ intervention) Cinématographe (Le) Nantes
L’Échelle de Jacob de Adrian Lyne (+ intervention) Cinématographe (Le) Nantes mercredi 17 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-17 20:30 – 23:00
Gratuit : non Tarif plein : 6€ / tarif réduit : 3€ Adulte, Etudiant, Senior
Jacob Singer est un blessé de la guerre du Vietnam rapatrié aux États-Unis. Depuis son retour au pays, il est obsédé par les images de cette guerre qui hantent son esprit. Séance suivie d’une intervention de Titouan Dufour, Association Nantes Histoire.
Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000
02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 02 85 52 00 10 https://www.lecinematographe.com