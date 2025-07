L’Échiquier Journées Européennes du Patrimoine Pouzauges

L'Échiquier Journées Européennes du Patrimoine Pouzauges samedi 20 septembre 2025.

L’Échiquier Journées Européennes du Patrimoine

Pouzauges Vendée

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Visite de l’Echiquier dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Le Centre Culturel vous ouvre ses portes dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Il est proposé une découverte des coulisses du théâtre, à travers une déambulation, de la scène, en passant par les loges.

Un technicien du théâtre fera une démonstration du travail de la lumière.

Vous pourrez aussi découvrir les régies cinéma et spectacle.

TOMBÉ DE DOMINOS

Evénement spécial pour les journées Européennes du Patrimoine.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir l’art spectaculaire du tombé de dominos à l’Échiquier ! .

Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire

English :

Visit the Chessboard as part of the European Heritage Days.

German :

Besichtigung des Schachbretts im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes.

Italiano :

Visitate la Scacchiera nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Visite el tablero de ajedrez en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

