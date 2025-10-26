L’écho de la forêt balade contée Marckolsheim

L’écho de la forêt balade contée Marckolsheim dimanche 26 octobre 2025.

D10 Marckolsheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-26 15:00:00

2025-10-26

Chaussures fermées et vêtements longs conseillés. Attention aux tiques et moustiques, répulsifs conseillés

Dans une forêt apparemment ordinaire, apparaissent des éléments inattendus des lianes grimpant aux arbres, une pivoine au beau milieu d’une prairie, un escalier de béton dans une clairière…

C’est dans ce lieu à l’atmosphère unique qu’une cité ouvrière s’est épanouie. Des familles entières y ont vécu, ri et travaillé. On croirait encore entendre leur écho entre les arbres ! C’est ce qui a inspiré des collégiens, dont les créations artistiques ont contribué à réveiller avec délicatesse ce lieu si spécial.

Contesse Luciole propose une découverte de la “Cité 14” à travers une promenade à l’ombre des feuilles, à partager en famille ou entre amis. .

D10 Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 56 98 marckolsheim@grandried.alsace

English :

Closed shoes and long clothing recommended. Beware of ticks and mosquitoes; repellents are recommended

German :

Geschlossene Schuhe und lange Kleidung werden empfohlen. Vorsicht vor Zecken und Mücken, Repellents werden empfohlen

Italiano :

Si consigliano scarpe chiuse e abiti lunghi. Attenzione alle zecche e alle zanzare; si consiglia di usare repellenti

Espanol :

Se recomienda llevar calzado cerrado y ropa larga. Cuidado con las garrapatas y los mosquitos; se recomienda el uso de repelentes

