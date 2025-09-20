L’écho des pierres Château de Montois Ressons-le-Long

Gratuit sur inscription, tout public.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

Visite guidée-atelier (1h, sur réservation obligatoire, 15 personnes maximum).

Le parcours débute au portail et conduit les visiteurs à travers la chapelle, l’ancien verger, la cour d’honneur, la grande fontaine à cascades et le parc dessiné par Édouard Redont.

La visite se poursuit par la découverte de la bâtisse (vestibule, salon, salle à manger) et s’achève dans la bibliothèque, où un dispositif participatif invite chacun à déposer une parole.

Ces voix rejoindront une archive sonore vivante qui sera restituée aux participants ultérieurement.

