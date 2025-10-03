L’écho du large par la compagnie Un scarabée dans la poche Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-03 17:00:00

fin : 2025-10-03 17:30:00

Date(s) :

2025-10-03

Dans le cadre de l’évènement Bib’en scènes 2025, la médiathèque de Vallorcine vous propose un spectacle solo maritime musical tout terrain.

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 67 bibliovallorcine@cc-valleedechamonixmb.fr

English :

As part of the Bib’en scènes 2025 event, Vallorcine’s media library presents an all-terrain musical maritime solo show.

German :

Im Rahmen der Veranstaltung Bib’en scènes 2025 bietet Ihnen die Mediathek von Vallorcine eine musikalische maritime Soloshow mit Geländecharakter an.

Italiano :

Nell’ambito dell’evento Bib’en scènes 2025, la mediateca di Vallorcine organizza uno spettacolo musicale marittimo in solitaria.

Espanol :

En el marco de Bib’en scènes 2025, la mediateca de Vallorcine presenta un espectáculo musical marítimo en solitario.

L’événement L’écho du large par la compagnie Un scarabée dans la poche Vallorcine a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc