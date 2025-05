L’écho Festival #3 Mes-Anges La langue des Oiseaux, Sarah Floch – LA CARENE Salle des musiques actuelles Brest, 11 juin 2025 09:30, Brest.

Finistère

L’écho Festival #3 Mes-Anges La langue des Oiseaux, Sarah Floch LA CARENE Salle des musiques actuelles 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 09:30:00

fin : 2025-06-11 10:00:00

Date(s) :

2025-06-11

Le Club

Durée 25 minutes

De 1 à 3 ans

Ce besoin de spectacle est né à la suite de la collaboration entre Plages magnétiques et la maternité de Keraudren à Brest. J’ai eu l’opportunité de chanter une fois par mois à des nouveaux-nés un répertoire mêlant des berceuses jazz, des berceuses en français, en espagnol, en brésilien et en breton. Je me suis rendue compte au fil de ces concerts que je chantais aux tout petits mais aussi aux tout grands. J’ai pu les rencontrer très brièvement dans leur histoire de nouveaux-nés, de famille, de musique et de besoin d’apaisement. Le désir d’aller plus loin et de créer un spectacle s’est alors imposé à moi.

Depuis plusieurs années, je m’intéresse de près aux oiseaux et à leur poésie. J’ai écrit un scénario de court métrage, Sur le seuil en 2016, mettant en scène un merle noir, lors d’un stage écrire et réaliser un court métrage de fiction , sur l’île Tristan à Douarnenez (Film en Bretagne). Mais aussi plus récemment en 2021, j’ai coécrit en breton avec Nolwenn Guiziou et composé avec le trio Fleuves Galv ar sorserez , l’histoire d’un envol, d’une émancipation.

Mes-anges la langue des oiseaux est un seule en scène tout vocal. Dans un espace scénique doux et onirique, j’explore l’endroit où les choses ne pèsent plus. De ma bouche naît le souffle, du souffle naît le son, du son la mélodie. Je chante le chant de l’oiseau qui m’a appris cette légèreté. Je fais corps et voix avec elle. Je chante des chansons des musiques inspirées par les oiseaux et des compositions. Ma part oiseau, mon chant d’oiseau à moi, rêve d’espaces respirables, dans le respect du vivant. Je veux aussi montrer l’émerveillement, la douceur. La douceur et son pouvoir de transformation sur les êtres et les choses, sa puissance (dixit Anne Dufourmantelle), et les fulgurances de beauté dans la préciosité de l ‘instant.

Mes-Anges la langue des oiseaux est une confession, telle une cérémonie de reconnaissance, de retrouvailles avec mes anges, les gardiens de nos vies. .

