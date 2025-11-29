L’échoppe de Noël Rethel Gare TGV Rethel

L’échoppe de Noël Rethel

Gare TGV 1 place Victor-Hugo Rethel Ardennes

Début : 2025-11-29

fin : 2025-12-24

2025-11-29 2025-12-01 2025-12-03 2025-12-08 2025-12-10 2025-12-15 2025-12-17 2025-12-22 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-29 2025-12-31 2026-01-02

Pour ravir vos papilles ou pour le plaisir d’offrir, notre équipe vous propose une large gamme de produits de terroir. Sucrés, salés, pétillants, onctueux… nos plaisirs gourmands ne vous laisseront pas indifférents ! A découvrir également dans notre échoppe vannerie, cosmétiques, objets artisanaux et autres produits souvenirs.. Côté librairie , nous vous proposons de nombreux ouvrages et livres à différentes thématiques pour en découvrir plus sur le Sud-Ardennes.Horaires d’ouverture de l’office de tourisme du 29 novembre au 2 janvier Le lundi 13h30-18h Le mercredi 10h-12h30 et 13h30-18h (sauf les 24/12 et 31/12 10h-16h) Le jeudi 10h-12h30 (fermé les 25/12 et 01/01) Le vendredi 10h-12h30 et 13h30-18h Le samedi 10h-16h (fermé le 27/12) D’autres produits de nos prestataires sont à découvrir à l’échoppe de Vouziers

Gare TGV 1 place Victor-Hugo Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 9 54 82 84 22 destination@sudardennes.fr

English :

To delight your taste buds or for the pleasure of giving, our team offers you a wide range of local products. Sweet, salty, sparkling, creamy… our gourmet pleasures are sure to please! You’ll also find basketry, cosmetics, handcrafted items and other souvenirs… In the bookshop, we offer a wide range of books on a variety of themes, so you can find out more about the Sud-Ardennes region.Opening hours of the tourist office from November 29 to January 2: Monday 1.30pm-6pm Wednesday 10am-12.30pm and 1.30pm-6pm (except on 24/12 and 31/12: 10am-4pm) Thursday 10am-12.30pm (closed on 25/12 and 01/01) Friday 10am-12.30pm and 1.30pm-6pm Saturday 10am-4pm (closed on 27/12) Other products from our service providers can be found at the Vouziers shop

German :

Um Ihren Gaumen zu verwöhnen oder als Geschenk, bietet Ihnen unser Team eine große Auswahl an regionalen Produkten. Süß, salzig, prickelnd, cremig… unsere Gaumenfreuden werden Sie nicht gleichgültig lassen! Außerdem gibt es in unserem Laden Korbwaren, Kosmetika, handgefertigte Gegenstände und andere Souvenirs zu entdecken. In der Buchhandlung bieten wir Ihnen zahlreiche Werke und Bücher zu verschiedenen Themen an, um mehr über die Süd-Ardennen zu erfahren.Öffnungszeiten des Fremdenverkehrsamtes vom 29. November bis 2. Januar: Montag 13.30-18 Uhr Mittwoch 10-12.30 Uhr und 13.30-18 Uhr (außer 24.12. und 31.12.: 10-16 Uhr) Donnerstag 10-12.30 Uhr (25.12. und 01.01. geschlossen) Freitag 10-12.30 Uhr und 13.30-18 Uhr Samstag 10-16 Uhr (27.12. geschlossen) Weitere Produkte unserer Anbieter finden Sie in der Echoppe in Vouziers

Italiano :

Per deliziare il vostro palato o per fare un regalo, il nostro team propone un’ampia gamma di prodotti locali. Dolci, salati, frizzanti, cremosi… i nostri piaceri gastronomici non lasceranno nessuno indifferente! Troverete anche oggetti in vimini, cosmetici, artigianato e altri souvenir… Nella libreria troverete un’ampia scelta di libri su temi diversi che vi aiuteranno a conoscere meglio la regione Sud-Ardenne.Orari di apertura dell’ufficio turistico dal 29 novembre al 2 gennaio: lunedì 13.30-18.00 mercoledì 10.00-12.30 e 13.30-18.00 (tranne il 24/12 e il 31/12: 10.00-16.00) giovedì 10.00-12.30 (chiuso il 25/12 e il 01/01) venerdì 10.00-12.30 e 13.30-18.00 sabato 10.00-16.00 (chiuso il 27/12) Altri prodotti dei nostri fornitori di servizi sono disponibili nel negozio Vouziers

Espanol :

Para deleitar su paladar o regalar, nuestro equipo le propone una amplia gama de productos locales. Dulces, salados, espumosos, cremosos… ¡nuestros placeres gourmet no dejarán indiferente a nadie! También encontrará artículos de mimbre, cosméticos, artesanía y otros souvenirs… En la librería, encontrará una amplia gama de libros de diferentes temas que le ayudarán a conocer mejor la región de Sud-Ardennes.Horario de apertura de la oficina de turismo del 29 de noviembre al 2 de enero: lunes de 13.30 h a 18.00 h miércoles de 10.00 h a 12.30 h y de 13.30 h a 18.00 h (excepto el 24/12 y el 31/12: de 10.00 h a 16.00 h) jueves de 10.00 h a 12.30 h (cerrado el 25/12 y el 01/01) viernes de 10.00 h a 12.30 h y de 13.30 h a 18.00 h sábados de 10.00 h a 16.00 h (cerrado el 27/12) En la tienda de Vouziers encontrará otros productos de nuestros prestatarios

