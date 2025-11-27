NORA HAMZAWI – SCENE BEAUSEJOUR Chatelaillon Plage

NORA HAMZAWI Début : 2025-11-22 à 20:30. Tarif : – euros.

LA SCENE DE BEAUSEJOUR PRÉSENTE : Nouveau spectacle de Nora HAMZAWI Molières 2025 : nomination dans la catégorie Meilleur spectacle d’humourDe et avec Nora HamzawiQuand tes deux dernières recherches Google sont « temps parcours bombe atomique » et « méthode pour rajeunir sans effort », ça paraît clair qu’il y a un rapport au monde pas sain. Nora Hamzawi revient sur scène pour son troisième spectacle au plus près de son intimité, utilisant son couple comme sas de décompression au chaos extérieur.Sa crise de « milieu de vie » prend une dimension universelle pour notre plus grand plaisir, dans une liberté de ton jouissive.Sa performance, saluée par la critique, mêle écriture brillante et improvisation, créant une complicité unique avec le public.

SCENE BEAUSEJOUR 51 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 17340 Chatelaillon Plage 17