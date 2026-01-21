Leclair, obscur ? Hôpital Bretonneau Paris

SONATES DE JEAN-MARIE LECLAIR ET DANSE BAROQUE

Dans ce programme , les sonates pour violons et basse continue, dialoguent avec une danseuse, révélant les liens étroits entre geste musical et geste chorégraphique.

Ses compositions, à la croisée des traditions italienne et française révèlent un équilibre rare entre élégance chorégraphique, intensité expressive et virtuosité instrumentale.

Venez découvrir l’univers mystérieux et vivant de Jean-Marie Leclair entre ombre et lumière.

Nathalie Fontaine, violon, Sarah Ledoux, violoncelle, Isabelle Ramona, clavecin,

Irène Feste, danse.

Un concert à la découverte d’une figure emblématique mais peu connue du violon baroque français, Jean Marie Leclair, violoniste et maître de danse.

Le vendredi 13 février 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-13T20:30:00+01:00

fin : 2026-02-13T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-13T19:30:00+02:00_2026-02-13T20:30:00+02:00

Hôpital Bretonneau 23 rue Joseph de Maistre 75018 Paris

+33171287690 marie.toutain@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100065048318886 https://www.facebook.com/profile.php?id=100065048318886



Afficher la carte du lieu Hôpital Bretonneau et trouvez le meilleur itinéraire

