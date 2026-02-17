L’Eclectic fête ses 20 ans Maison de quartier La Mano Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 17:30 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Implantée depuis 2006 à la Maison de quartier La Mano, située au cœur du quartier de Nantes Nord, L’EclectiC est une pépinière d’initiatives jeunesse gérée par Léo Lagrange Animation. Fidèle aux valeurs d’éducation populaire de la Fédération Léo Lagrange, la structure accompagne les 16-25 ans dans leur parcours et dans la réalisation de leurs projets individuels ou collectifs : culture, loisirs, citoyenneté, mobilité internationale ou encore insertion. Lieu d’émancipation, d’apprentissage et de rencontres, l’EclectiC favorise l’engagement citoyen des jeunes du territoire à travers un accompagnement individualisé et des événements réguliers (cafés débat, sorties, concerts,…).Pour marquer deux décennies au service des jeunesses, l’équipe et les jeunes de la pépinière vous invitent à célébrer cet anniversaire le vendredi 9 octobre, de 17h30 à 22h.Au programme à la maison de quartier la Mano :• Exposition pour mettre à l’honneur des projets et des visages qui ont marqué les esprits,• Un grand jeu interactif pour (re)découvrir ce que représente la Pépinière d’initiatives jeunesse au cœur du quartier de Nantes Nord,• Clôture festive de l’événement avec des représentations de talents locaux et de jeunes usagers et usagères, d’hier et d’aujourd’huiJeunes de Nantes Nord, habitants et habitantes, partenaires locaux et acteurs du territoire : venez découvrir ou redécouvrir L’EclectiC, célébrer ses 20 ans et échanger autour des projets à venir !

Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr



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