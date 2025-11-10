L’éclipse by Popita Pradines

Rue des Escirgnols Pradines Lot

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Début : 2025-11-10 20:00:00

fin : 2025-11-11 23:59:00

2025-11-10

Il s’agit de la deuxième édition de l’Eclipse.

Une fois par an, la salle La Prade change de visage et se transforme en un véritable club éphémère.

Le temps d’une nuit, elle devient un lieu entièrement repensé pour vivre la musique autrement scénographie soignée, jeux de lumière spectaculaires et ambiance immersive. Aux platines, des DJ qui enchainent des mix énergiques mêlant House/Electro, latino et Urban Musique.

L’expérience s’accompagne d’un bar éphémère et d’une offre de restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée. Après une première édition en 2024 qui a marqué les esprits par son intensité et sa capacité à créer un lien unique entre les artistes et le public, l’événement revient avec la même signature sonore et la même promesse faire vivre une nuit hors du commun.

Un nouveau voyage au cœur de la fête… Une ÉCLIPSE by POPITA.​​​​​​​

Soirée réservée aux majeurs

De 20h00 à 04h00 .

Rue des Escirgnols Pradines 46090 Lot Occitanie

English :

This is the second edition of the Eclipse

German :

Es handelt sich um die zweite Ausgabe des Eclipse

Italiano :

Questa è la seconda edizione dell’Eclipse

Espanol :

Esta es la segunda edición del Eclipse

