L’Éclipse • Collectif Bajour Théâtre Paris – Villette PARIS

L’Éclipse • Collectif Bajour Théâtre Paris – Villette PARIS vendredi 14 novembre 2025.

1998, Baume-les-Messieurs. Dans un petit village du Jura, sept adolescents se retrouvent la veille de la rentrée, et seront bientôt pris dans un tissu d’intrigues enchevêtrées. Scolarisés au même collège, ils font la connaissance des enseignants qui les accompagneront vers l’âge adulte, dont un professeur de danse aussi exigeant qu’équivoque. Au gré des premières expériences amoureuses et des questionnements existentiels se déploie une fresque chorale empreinte d’une insatiable soif de vivre.

Une histoire sensible qui dresse le portrait d’une jeunesse des années 90 et nous emporte dans un récit initiatique à fleur de peau.

Du vendredi 14 novembre 2025 au vendredi 05 décembre 2025 :

dimanche

de 15h30 à 17h30

vendredi

de 19h00 à 21h00

mardi, mercredi, jeudi, samedi

de 20h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-14T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-05T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-14T19:00:00+02:00_2025-11-14T21:00:00+02:00;2025-11-15T20:00:00+02:00_2025-11-15T22:00:00+02:00;2025-11-16T15:30:00+02:00_2025-11-16T17:30:00+02:00;2025-11-18T20:00:00+02:00_2025-11-18T22:00:00+02:00;2025-11-19T20:00:00+02:00_2025-11-19T22:00:00+02:00;2025-11-20T20:00:00+02:00_2025-11-20T22:00:00+02:00;2025-11-21T19:00:00+02:00_2025-11-21T21:00:00+02:00;2025-11-22T20:00:00+02:00_2025-11-22T22:00:00+02:00;2025-11-23T15:30:00+02:00_2025-11-23T17:30:00+02:00;2025-11-25T20:00:00+02:00_2025-11-25T22:00:00+02:00;2025-11-26T20:00:00+02:00_2025-11-26T22:00:00+02:00;2025-11-27T20:00:00+02:00_2025-11-27T22:00:00+02:00;2025-11-28T19:00:00+02:00_2025-11-28T21:00:00+02:00;2025-11-29T20:00:00+02:00_2025-11-29T22:00:00+02:00;2025-11-30T15:30:00+02:00_2025-11-30T17:30:00+02:00;2025-12-02T20:00:00+02:00_2025-12-02T22:00:00+02:00;2025-12-03T20:00:00+02:00_2025-12-03T22:00:00+02:00;2025-12-04T20:00:00+02:00_2025-12-04T22:00:00+02:00;2025-12-05T19:00:00+02:00_2025-12-05T21:00:00+02:00

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/leclipse/