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AGENDA · Avillers

L’éclipse solaire Avillers

mercredi 12 août 2026 · Avillers

L’éclipse solaire Avillers

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
2 rue des Fontaine
Ville
88500 Avillers
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Avillers

L’éclipse solaire

2 rue des Fontaine Avillers Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

L’éclipse solaire
église Avillers suivre le fléchage.
Les membres du club d’astronomie de Mirecourt vous invitent à partager leurs observations réalisées avec des jumelles, lunettes et télescopes. Suivie d’une observation du ciel (selon la météo). (Pensez à prendre vos lunettes de protection solaire éclipse si vous en avez).Tout public
0  .

2 rue des Fontaine Avillers 88500 Vosges Grand Est   club.halebopp@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Solar Eclipse
Avillers Church—follow the signs.
Members of the Mirecourt Astronomy Club invite you to join them in observing the eclipse through binoculars, eclipse glasses, and telescopes. Followed by stargazing (weather permitting). (Remember to bring your solar eclipse viewing glasses if you have them.)

L’événement L’éclipse solaire Avillers a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT