Informations pratiques

Avillers

L’éclipse solaire

2 rue des Fontaine Avillers Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

L’éclipse solaire

église Avillers suivre le fléchage.

Les membres du club d’astronomie de Mirecourt vous invitent à partager leurs observations réalisées avec des jumelles, lunettes et télescopes. Suivie d’une observation du ciel (selon la météo). (Pensez à prendre vos lunettes de protection solaire éclipse si vous en avez).Tout public

0 .

2 rue des Fontaine Avillers 88500 Vosges Grand Est club.halebopp@wanadoo.fr

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English :

The Solar Eclipse

Avillers Church—follow the signs.

Members of the Mirecourt Astronomy Club invite you to join them in observing the eclipse through binoculars, eclipse glasses, and telescopes. Followed by stargazing (weather permitting). (Remember to bring your solar eclipse viewing glasses if you have them.)

L’événement L’éclipse solaire Avillers a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT