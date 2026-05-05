L’éclosion de la 3D, c’est vital, 02270, Nouvion-et-Catillon

L’éclosion de la 3D, c’est vital Samedi 23 mai, 10h00 02270 Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

10h – 12h: visionnage du documentaire « Ma Mondialisation » et échanges autour de la robotisation

14h – 16h: présentation de la 3D

02270 14 rue des petits pavés 02270 Nouvion-et-Catillon Nouvion-et-Catillon 02270 Aisne Hauts-de-France

Découverte de la 3D