L’éclosion de la 3D, c’est Vital, Salle de la cantine, La Ferté-Chevresis

L’éclosion de la 3D, c’est Vital Samedi 2 mai, 10h00 Salle de la cantine Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00

Salle de la cantine La Ferté-Chevresis La Ferté-Chevresis 02270 Aisne Hauts-de-France

De CANVA à l’impression 3D