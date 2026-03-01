l’Eco-pâturage du parc du Château de la Mare Jullouville

l'Eco-pâturage du parc du Château de la Mare Avenue de Kairon Jullouville 2026-03-21

l’Eco-pâturage du parc du Château de la Mare Jullouville samedi 21 mars 2026.

l’Eco-pâturage du parc du Château de la Mare

Avenue de Kairon Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 11:00:00
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

Venez découvrir l’éco-pâturage au Parc du Château de la Mare le samedi 21 mars en présence de Céline Masson, bergère à Saint-Michel-des-Loups et de ses chèvres et moutons qui entretiennent le site.

RDV à 11h devant l’entrée du parc avenue de Kairon à Jullouville Gratuit.   .

Avenue de Kairon Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 91 10 20  mairiejullou@orange.fr

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English : l’Eco-pâturage du parc du Château de la Mare

L’événement l’Eco-pâturage du parc du Château de la Mare Jullouville a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Granville Terre et Mer

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