L’Eco-Village d’Horizon Vert Pujols

L’Eco-Village d’Horizon Vert Pujols dimanche 12 octobre 2025.

L’Eco-Village d’Horizon Vert

Esplanade du Palay Pujols Lot-et-Garonne

Horizon Vert vous invite à son Eco-Village, sur le thème du concept » One Health « , une approche globale de la santé publique, végétale, animale et environnementale.

De nombreuses animations vous attendent toute la journée !

Retrouvez le programme complet sur le site https://www.horizonvert.org/

Esplanade du Palay Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 55 31 45

English : L’Eco-Village d’Horizon Vert

Horizon Vert invites you to its Eco-Village, on the theme of « One Health », a global approach to public, plant, animal and environmental health.

Numerous activities await you all day long!

For the full program, visit https://www.horizonvert.org/

German : L’Eco-Village d’Horizon Vert

Horizon Vert lädt Sie zu seinem Eco-Village ein. Das Thema ist das Konzept « One Health », ein ganzheitlicher Ansatz für die Gesundheit von Menschen, Pflanzen, Tieren und Umwelt.

Den ganzen Tag über erwarten Sie zahlreiche Animationen!

Das vollständige Programm finden Sie auf der Website: https://www.horizonvert.org/

Italiano :

Horizon Vert vi invita al suo Eco-Village, sul tema « One Health », un approccio globale alla salute pubblica, vegetale, animale e ambientale.

Una serie di eventi vi attendono per tutto il giorno!

Per il programma completo, visitate il sito https://www.horizonvert.org/

Espanol : L’Eco-Village d’Horizon Vert

Horizon Vert le invita a su Ecoaldea, en torno al tema « Una sola salud », un enfoque global de la salud pública, vegetal, animal y medioambiental.

Le esperan numerosos actos durante todo el día

Para consultar el programa completo, visite https://www.horizonvert.org/

