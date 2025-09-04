« L’école à travers 4 générations d’enseignants » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

« L'école à travers 4 générations d'enseignants »

Jeudi 4 septembre 2025.

Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d'Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

« L’école à travers 4 générations d’enseignants »

Jeudi 4 septembre 2025.

A 19h.

Les rendez-vous « Hors-Sentiers », ces conférences, éclairantes et instructives, sont proposées par des spécialistes ou des passionnés.

Conférences adaptées pour le grand public et les enfants à partir de 8 ans.

A l’occasion de la rentrée des classes, Dominique et Didier Desgrois présentent la conférence « L’école à travers 4 générations d’enseignants ».

Accueillie avec l’association « Mémoire d’école » et son président Gérard Bartéï.

Le livre « Maître d’école Journal d’une famille d’instituteurs 1768-1885 » Préfacé par Jean-Louis Bianco « Editions Encre de Nuit » sera proposé à la dédicace en fin de rencontre. .

English :

These enlightening and instructive talks are given by specialists and enthusiasts.

Conferences adapted for the general public and children aged 8 and over.

German :

Die « Hors-Sentiers »-Termine, diese erhellenden und lehrreichen Vorträge werden von Spezialisten oder Enthusiasten angeboten.

Die Vorträge sind für die breite Öffentlichkeit und für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Italiano :

Queste conferenze illuminanti e istruttive sono tenute da specialisti e appassionati.

Sono adatte al grande pubblico e ai bambini a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Estas charlas instructivas e instructivas son impartidas por especialistas y aficionados.

Están dirigidas al público en general y a niños a partir de 8 años.

