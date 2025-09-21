L’ecole Anatole France Visite commentées -JEP 2025 Ecole Anatole France Hyères

L’ecole Anatole France Visite commentées -JEP 2025 Ecole Anatole France Hyères dimanche 21 septembre 2025.

L’ecole Anatole France Visite commentées -JEP 2025

Ecole Anatole France Centre-ville Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 11:30:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Visite commentées dans le cadre des journées du Patrimoines 2025.

Découvrez l’histoire de l’école Anatole France. Symbole de la IIIe République et des écoles dites Jules Ferry , cet édifice est protégé au titre desmonuments historiques depuis 2011.

.

Ecole Anatole France Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com

English :

Guided tours as part of Heritage Days 2025.

Discover the history of the Anatole France school. A symbol of the Third Republic and the « Jules Ferry » schools, this building has been protected as a historic monument since 2011.

German :

Kommentierte Besichtigungen im Rahmen der Journées du Patrimoines 2025.

Entdecken Sie die Geschichte der Anatole-France-Schule. Dieses Gebäude, das als Symbol der Dritten Republik und der sogenannten « Jules-Ferry »-Schulen gilt, ist seit 2011 als historisches Denkmal geschützt.

Italiano :

Visite guidate nell’ambito delle Giornate del Patrimonio 2025.

Scoprite la storia della scuola Anatole France. Simbolo della Terza Repubblica e delle scuole « Jules Ferry », questo edificio è protetto come monumento storico dal 2011.

Espanol :

Visitas guiadas en el marco de las Jornadas del Patrimonio 2025.

Descubra la historia de la escuela Anatole France. Símbolo de la Tercera República y de las escuelas « Jules Ferry », este edificio está protegido como monumento histórico desde 2011.

L’événement L’ecole Anatole France Visite commentées -JEP 2025 Hyères a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme Provence Méditerranée