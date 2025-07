L’école buissonière Les Bâtisseurs d’Instants Ancien collège-lycée Saint-Augustin Bitche

Ancien collège-lycée Saint-Augustin 46 rue Jean Jacques Kieffer Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-07-19 14:00:00

fin : 2025-07-19 18:00:00

2025-07-19

Dans le cadre du festival Il « été » une fois et de l’événement « Pleins feux sur notre patrimoine » une animation de jeux en bois anciens est proposée à petits et grands !

Approchez Mesdames et Messieurs ! Bienvenue à l’Ecole Buissonnière! Un espace de jeux ambiance fête foraine accueille petits et grands ! 5 jeux à l’anciennes vous attendent mange- boules , jeu de cerceaux, billard japonais, jeu de quilles, va-te-coucher . Associé à ce décor, deux personnages font vivre ce lieu un bonimenteur qui rythme le jeu et une accordéoniste pour prolonger l’univers musical !Tout public

Ancien collège-lycée Saint-Augustin 46 rue Jean Jacques Kieffer Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 16 16 contact@tourisme-paysdebitche.fr

English :

As part of the Il « été » une fois festival and the « Pleins feux sur notre patrimoine » event, an animation of old wooden games is proposed to young and old!

Step right up, ladies and gentlemen! Welcome to the Ecole Buissonnière! A play area with a funfair atmosphere welcomes young and old! 5 « old-fashioned games » await you: « mange- boules », hoops, Japanese billiards, skittles and « va-te-coucher ». The setting is complemented by two characters: a joker who keeps the rhythm of the game, and an accordionist to extend the musical universe!

German :

Im Rahmen des Festivals Il « été » une fois und der Veranstaltung « Pleins feux sur notre patrimoine » wird eine Animation mit alten Holzspielen für Groß und Klein angeboten!

Treten Sie näher, meine Damen und Herren! Willkommen in der Ecole Buissonnière! Ein Spielplatz mit Jahrmarktatmosphäre empfängt Groß und Klein! fünf « Spiele im alten Stil » warten auf Sie: « Ess-Kugeln », « Reifenspiel », « Japanisches Billard », « Kegeln » und « Schlafengehen ». In diesem Dekor sorgen zwei Figuren für Leben: ein Lebemann, der den Rhythmus des Spiels vorgibt, und eine Akkordeonspielerin, die die musikalische Welt verlängert!

Italiano :

Nell’ambito del festival « C’era una volta » e dell’evento « Riflettori sul nostro patrimonio », grandi e piccini sono invitati a partecipare a una mostra di antichi giochi in legno!

Fatevi avanti, signore e signori! Benvenuti all’Ecole Buissonnière! Un’area giochi in stile luna park per grandi e piccini! vi aspettano 5 giochi d’altri tempi: « mange- boules », cerchi, biliardo giapponese, birilli e « va-te-coucher ». L’arredamento è completato da due personaggi che animano il luogo: un giullare che tiene il ritmo del gioco e un fisarmonicista che contribuisce all’atmosfera musicale!

Espanol :

En el marco del festival « Érase una vez » y de la manifestación « El patrimonio en el punto de mira », grandes y pequeños están invitados a participar en una exposición de juegos antiguos de madera

¡Acérquense, señoras y señores! ¡Bienvenidos a la Escuela Buissonnière! Un parque de atracciones para grandes y pequeños le esperan 5 juegos de antaño: « mange- boules », aros, billar japonés, bolos y « va-te-coucher ». La decoración se complementa con dos personajes que animan el lugar: un comodín que mantiene el ritmo del juego y un acordeonista que se suma al ambiente musical

