L’Ecole Buissonnière à Faycelles Faycelles dimanche 5 octobre 2025.

Place de l’église Faycelles Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-10-05 07:30:00

fin : 2025-10-05 14:00:00

2025-10-05

L’association des Parents d’Eleves du RPI Béduer Faycelles Boussac vous invite à venir découvrir les paysages de la vallée du Lot et du Célé et les nombreux chemins traversant les communes de Faycelles et Béduer. Plusieurs formats sont proposés: .

Place de l’église Faycelles 46100 Lot Occitanie

English :

The RPI Béduer Faycelles Boussac Parents’ Association invites you to come and discover the landscapes of the Lot and Célé valleys and the many paths crossing the communes of Faycelles and Béduer

German :

Die Elternvereinigung des RPI Béduer Faycelles Boussac lädt Sie ein, die Landschaften des Lot- und Célé-Tals und die zahlreichen Wege durch die Gemeinden Faycelles und Béduer zu entdecken

Italiano :

L’Associazione dei genitori della RPI Béduer Faycelles Boussac vi invita a venire a scoprire i paesaggi delle valli del Lot e del Célé e i numerosi sentieri che attraversano i comuni di Faycelles e Béduer

Espanol :

La Asociación de Padres del RPI Béduer Faycelles Boussac le invita a venir a descubrir los paisajes de los valles del Lot y del Célé y los numerosos senderos que atraviesan los municipios de Faycelles y Béduer

L’événement L’Ecole Buissonnière à Faycelles Faycelles a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Figeac