Informations pratiques

Faycelles

L’École Buissonnière à Faycelles

Place de l’église Faycelles Lot

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 07:30:00

fin : 2026-10-04 14:00:00

Date(s) :

2026-10-04

L'association des Parents d'Éleves du RPI Béduer Faycelles Boussac vous invite à venir découvrir les paysages de la vallée du Lot et du Célé et les nombreux chemins traversant les communes de Faycelles et Béduer

L'association des Parents d'Éleves du RPI Béduer Faycelles Boussac vous invite à venir découvrir les paysages de la vallée du Lot et du Célé et les nombreux chemins traversant les communes de Faycelles et Béduer. Plusieurs formats sont proposés:

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Place de l’église Faycelles 46100 Lot Occitanie +33 6 33 35 18 80 apebeduerfaycellesboussac46@gmail.com

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English :

The Parents’ Association of %C9 Students of the RPI B%E9duer Faycelles Boussac invites you %E0 to come discover the landscapes of the Lot and C%E9l%E9 valleys and the many trails crisscrossing the towns of Faycelles and B%E9duer

L’événement L’École Buissonnière à Faycelles Faycelles a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Figeac