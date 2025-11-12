L’école Centrale Méditerranée en visite chez Sanofi Sanofi Sisteron Sisteron

L’école Centrale Méditerranée en visite chez Sanofi Mercredi 12 novembre, 10h00 Sanofi Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Les élèves de l’école Centrale Méditerranée découvrirons le processus de fabrication du principe actif pharmaceutique de la recherche et developpement à la production ainsi que les différents métiers qui y sont associés.

Sanofi Sisteron 45 chemin de Météline 04200 Sisteron Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le 12 novembre prochain nous accueillerons l’école Centrale Méditerranée sur le site de Sanofi Sisteron.