L’école d’autrefois Bibliothèque De Saint Laurent Saint-Laurent

L’école d’autrefois Vendredi 3 octobre, 16h30 Bibliothèque De Saint Laurent Creuse

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T16:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Exposition : L’école au début du 20ᵉ siècle

Plongez dans l’ambiance des salles de classe d’autrefois grâce à cette exposition de photographies et d’accessoires d’époque. Découvrez comment on apprenait à lire, à écrire et à compter au début du XXᵉ siècle : pupitres en bois, encriers, ardoises, cahiers et images d’archives viendront faire revivre la vie quotidienne des écoliers de l’époque.

Une véritable invitation à voyager dans le temps, idéale pour petits et grands curieux de découvrir l’histoire de l’éducation.

Bibliothèque De Saint Laurent Rue des Ecoles 23000 Saint-Laurent Saint-Laurent 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

