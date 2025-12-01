L’école d’autrefois Montbéliard

L’école d’autrefois

Salles du Bois Bourgeois Montbéliard Doubs

Début : 2025-12-16 09:00:00

fin : 2025-12-24 12:00:00

2025-12-16

Reconstitution de salles de classes des années 1930 et 1950. Exposition sur l’évolution du matériel pédagogique sur un siècle (1880 à 1980). L’apprentissage de la lecture et l’écriture seront mis à l’honneur.

Animation non-stop durant toute la durée de l’exposition. .

Salles du Bois Bourgeois Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 09 09 95 dsittre@gmail.com

