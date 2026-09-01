Informations pratiques

Castels et Bézenac

L’école de danse La Mouchette vous ouvre ses portes: flamenco,Bollywood et jonglage

209 Route d’Allas les Mines Castels et Bézenac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Septembre au « village » :

Journée porte ouverte de l’école de danse La Mouchette à partir de 14h00.

Stages découvertes : 10€

15h : Flamenco (adulte) / 16h : Bollywood (adulte) / 17h : Jonglage (adultes + ado)

Inscription obligatoire au 06 27 40 60 41 (danses) ou au 07 53 68 12 11 (jonglage).

Septembre au « village » :

Journée porte ouverte de l’école de danse La Mouchette à partir de 14h00.

Stages découvertes : 10€

15h : Flamenco (adulte) / 16h : Bollywood (adulte) / 17h : Jonglage (adultes + ado)

Inscription obligatoire au 06 27 40 60 41 (danses) ou au 07 53 68 12 11 (jonglage).

Spectacle gratuit à 20h00 avec danse bollywood, flamenco et jonglage de feu.

Vide costumerie + tatouage au henné + buvette et petite restauration sur place. .

209 Route d’Allas les Mines Castels et Bézenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 40 60 41

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English : L’école de danse La Mouchette vous ouvre ses portes: flamenco,Bollywood et jonglage

September at « the village »:

Open house at La Mouchette Dance School starting at 2:00 p.m.

Introductory Workshops: 10?

3:00 p.m.: Flamenco (adults) / 4:00 p.m.: Bollywood (adults) / 5:00 p.m.: Juggling (adults & teens)

Registration required at 06 27 40 60 41 (dance) or 07 53 68 12 11 (juggling).

L’événement L’école de danse La Mouchette vous ouvre ses portes: flamenco,Bollywood et jonglage Castels et Bézenac a été mis à jour le 2026-09-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne