L’école de danse La Mouchette vous ouvre ses portes: flamenco,Bollywood et jonglage Castels et Bézenac
samedi 19 septembre 2026 · Castels et Bézenac
Informations pratiques
Castels et Bézenac
L’école de danse La Mouchette vous ouvre ses portes: flamenco,Bollywood et jonglage
209 Route d’Allas les Mines Castels et Bézenac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Septembre au « village » :
Journée porte ouverte de l’école de danse La Mouchette à partir de 14h00.
Stages découvertes : 10€
15h : Flamenco (adulte) / 16h : Bollywood (adulte) / 17h : Jonglage (adultes + ado)
Inscription obligatoire au 06 27 40 60 41 (danses) ou au 07 53 68 12 11 (jonglage).
Septembre au « village » :
Journée porte ouverte de l’école de danse La Mouchette à partir de 14h00.
Stages découvertes : 10€
15h : Flamenco (adulte) / 16h : Bollywood (adulte) / 17h : Jonglage (adultes + ado)
Inscription obligatoire au 06 27 40 60 41 (danses) ou au 07 53 68 12 11 (jonglage).
Spectacle gratuit à 20h00 avec danse bollywood, flamenco et jonglage de feu.
Vide costumerie + tatouage au henné + buvette et petite restauration sur place. .
209 Route d’Allas les Mines Castels et Bézenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 40 60 41
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English : L’école de danse La Mouchette vous ouvre ses portes: flamenco,Bollywood et jonglage
September at « the village »:
Open house at La Mouchette Dance School starting at 2:00 p.m.
Introductory Workshops: 10?
3:00 p.m.: Flamenco (adults) / 4:00 p.m.: Bollywood (adults) / 5:00 p.m.: Juggling (adults & teens)
Registration required at 06 27 40 60 41 (dance) or 07 53 68 12 11 (juggling).
L’événement L’école de danse La Mouchette vous ouvre ses portes: flamenco,Bollywood et jonglage Castels et Bézenac a été mis à jour le 2026-09-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne