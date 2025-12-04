L’École de la dictature syrienne en bande-dessinée CAREP Paris Paris
L’École de la dictature syrienne en bande-dessinée CAREP Paris Paris jeudi 4 décembre 2025.
Avec À l’école de la dictature,
Diala Brisly livre un témoignage rare sur la Syrie contemporaine à
travers deux parcours intimement liés à l’histoire de leur pays. Son
propre chemin, de l’enfance à l’université, puis dans la résistance
artistique et auprès des enfants réfugiés en exil, croise celui de
Bassel Alhamdo, journaliste confronté à la violence de Daesh. Deux
destins brisés par deux formes de dictature, mais porteurs d’un
engagement et d’une force de résistance qui se racontent en images.
Dans
cette bande dessinée – une forme de création rare dans le paysage
artistique syrien – Diala transforme l’intime en mémoire collective,
offrant une lecture à la fois personnelle et universelle. Sa présence à
cette rencontre est l’occasion exceptionnelle de découvrir le travail
d’une artiste pour qui la bande dessinée devient un outil de témoignage,
de mémoire et de liberté.
Diala Brisly
Diala Brisly (née en 1980 au Koweït, de
parents syriens) est une artiste visuelle et illustratrice. Après des
débuts dans le dessin animé à Damas, elle explore la peinture, l’art
mural, la BD et l’illustration jeunesse. Engagée dès la Révolution
syrienne de 2011, elle réalise affiches et actions humanitaires avant de
s’exiler en Turquie puis au Liban, où elle met son art au service des
enfants réfugiés. Installée en France depuis 2016, elle poursuit son
double parcours artistique et militant, notamment auprès d’ONG œuvrant
pour l’éducation et les droits des femmes. Illustratrice jeunesse
reconnue, elle a récemment publié Adnan, le petit garçon qui aida sa mère à se souvenir (2024).
Elle vit aujourd’hui à Valence, où elle développe le projet collectif You are not alone, dédié au soutien
psychologique des enfants.
Simona Gabrieli
Simona Gabrieli est linguiste et
islamologue, installée à Marseille, où elle a mené de nombreux projets
pédagogiques interculturels.
En 2015, elle fonde les éditions
Alifbata, spécialisées dans la publication en traduction française de
bandes dessinées d’auteures du Maghreb et du Moyen-Orient et dont le
catalogue compte aujourd’hui une vingtaine de titres d’auteures du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, du Liban, de Palestine et de Syrie.
Cette crencontre-dédicace est organisée en présentiel au CAREP Paris, avec l’artiste et bédéiste syrienne Diala Brisly et l’éditrice de bandes dessinées arabes en France, Simona Gabrieli.
Modération de Racha Abazied.
Le jeudi 04 décembre 2025
de 18h30 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.
CAREP Paris 12, rue Raymond Aron 75013 Paris
