L’école de la drôle de guerre à la libération (1939-1945) – Boulogne-sur-Mer, 17 mai 2025 07:00, Boulogne-sur-Mer.

Pas-de-Calais

L’école de la drôle de guerre à la libération (1939-1945) 2 Rue de l’Ancien Rivage Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-05-17

Du 17 mai au 19 décembre 2025

Cette exposition, organisée 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, s’intéressera à la situation de l’enseignement dans le Boulonnais pendant le second conflit mondial. De la défaite à la Reconstruction en passant par l’occupation, l’école est à la fois témoin et actrice des évènements. L’exposition évoquera les destins des élèves et professeurs boulonnais durant cette période, des conscriptions aux évacuations, dans une ville particulièrement touchée par les bombardements. .

2 Rue de l’Ancien Rivage

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 00 30 ecolemusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’école de la drôle de guerre à la libération (1939-1945) Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-04-30 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale