L’école de la « drôle de guerre » à la Libération Ecole-Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette exposition, organisée 80 ans après la fin de la Seconde Geurre mondiale, s’intéressera à la situation de l’enseignement dans la Boulonnais pendant le second conflit mondial. De la défaite à la Reconstruction en passant par l’occupation, l’école est à la fois témoin et actrice des évènements.

L’exposition évoquera les destins des élèves et professeurs boulonnais durant cette période, des constructions aux évacuations, dans une ville particulièrement touchée par les bombardements.

Ecole-Musée de Boulogne-sur-Mer 2 rue de l'Ancien RIvage Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France Seul musée du Pas-de-Calais dédié à l'histoire de l'enseignement, intégré au réseau animé par l'Association des Amis du Musée National de l'Education, des Musées de l'Ecole et du Patrimoine Educatif.

Un lieu de préservation, de valorisation et de diffusion du patrimoine scolaire local avec une mise en perspective nationale.

©archivesmunicipalesboulognesurmer