L’école de la forêt session d’hiver Briare

L’école de la forêt session d’hiver

Route de Pontchevron Briare Loiret

L’École de la Forêt ouvre sa session d’hiver le samedi 21 février à Briare, pour une journée complète d’immersion au cœur de la nature, proposée par l’association Arboraison. Pensée pour les petit·es comme pour les grand·es, cette expérience invite à apprendre autrement, en plein air, au contact direct du vivant. Tout au long de la journée, ateliers pratiques et ludiques permettent de découvrir la forêt comestible, ses écosystèmes et ses usages, tandis que les olympiades forestières encouragent la coopération, l’observation et le mouvement. À la tombée du jour, la veillée contée autour du feu prolonge l’expérience dans une ambiance chaleureuse et apaisante, propice à l’écoute et au partage. Une parenthèse hors du temps pour se reconnecter à la nature et développer ses connaissances. 7 .

Route de Pontchevron Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 41 71 61 arboraisonbriare@gmail.com

English :

The École de la Forêt invites you to an immersive day in the heart of nature on Saturday February 21 in Briare. Workshops for young and old, forest Olympics and an evening of storytelling around the fire will punctuate this winter session proposed by the Arboraison association, for learning and experimenting.

