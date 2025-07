L’école de la forêt week-end d’été Briare

Participez à « L’École de la Forêt » organisé par Arboraison les 26 et 27 juillet à Briare. Découvrez la forêt comestible à travers des ateliers ludiques et éducatifs pour tous les âges. Une immersion unique dans la nature pour apprendre en s’amusant.

Plongez au cœur de la nature avec L’École de la Forêt, organisé par Arboraison les 26 et juillet 2025 à Briare ! Venez découvrir la forêt comestible à travers des ateliers ludiques et immersifs pour petits et grands reconnaissance des plantes, construction en bois, cuisine sauvage, contes et jeux en pleine nature. Une expérience unique pour apprendre à mieux comprendre et respecter l’environnement tout en s’amusant. Que vous soyez en famille, entre amis ou passionné de nature, ce festival vous invite à vivre des moments riches en découvertes. Rejoignez-nous pour explorer la magie de la forêt et cultiver un lien fort avec la biodiversité ! 20 .

Route de Pontchevron Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 41 71 61 arboraisonbriare@gmail.com

English :

Take part in Arboraison’s spring educational festival « L’École de la Forêt » from April 14 to 18, 2025 in Briare. Discover the edible forest through fun and educational workshops for all ages. A unique immersion in nature to learn while having fun.

German :

Nehmen Sie am pädagogischen Frühlingsfestival « L’École de la Forêt » teil, das von Arboraison vom 14. bis 18. April 2025 in Briare veranstaltet wird. Entdecken Sie den essbaren Wald in spielerischen und lehrreichen Workshops für alle Altersgruppen. Ein einzigartiges Eintauchen in die Natur, um spiele

Italiano :

Partecipate al Festival educativo di primavera « Forest School » organizzato da Arboraison dal 14 al 18 aprile 2025 a Briare. Scoprite la foresta commestibile attraverso laboratori ludico-didattici per tutte le età. Un’immersione unica nella natura per imparare divertendosi.

Espanol :

Participe en el festival educativo de primavera « Escuela del bosque » organizado por Arboraison del 14 al 18 de abril de 2025 en Briare. Descubra el bosque comestible a través de talleres lúdicos y educativos para todas las edades. Una inmersión única en la naturaleza para aprender divirtiéndose.

