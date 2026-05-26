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L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA COTE VERMEILLE EN SCENE Port-Vendres

L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA COTE VERMEILLE EN SCENE Port-Vendres

L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA COTE VERMEILLE EN SCENE Port-Vendres mardi 9 juin 2026.

Adresse : Place Castellane

Ville : 66660 Port-Vendres

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Port-Vendres

L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA COTE VERMEILLE EN SCENE

Place Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 19:30:00
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-06-09

Les élèves de l’École de Musique de la Côte Vermeille montent sur scène pour partager le fruit d’une année de travail à travers un concert mêlant répertoire classique, musiques actuelles et performances collectives.
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Place Castellane Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 11 57 

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English :

Students from the École de Musique de la Côte Vermeille take to the stage to share the fruits of a year?s work in a concert combining classical repertoire, contemporary music and collective performances.

L’événement L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA COTE VERMEILLE EN SCENE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-05-26 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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