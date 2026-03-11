L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN CONCERT AU COEUR DE L’OPÉRA SALLE DU CONFLUENT Portet-sur-Garonne

L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN CONCERT AU COEUR DE L’OPÉRA

SALLE DU CONFLUENT 6 Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Venez assister à cette représentation de l’école de musique.

Sous l’impulsion de la classe de chant et de l’harmonie, et avec un peu d’imagination, vous voilà transportés comme par magie au légendaire Teatro alla Scala de Milan. .

SALLE DU CONFLUENT 6 Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 40 33 24 sivumusique@wanadoo.fr

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English :

Come and enjoy this performance by the music school.

L’événement L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN CONCERT AU COEUR DE L’OPÉRA Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE