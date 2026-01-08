L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN CONCERT CONCERT DE PRINTEMPS SALLE DU CONFLUENT Portet-sur-Garonne
L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN CONCERT CONCERT DE PRINTEMPS
SALLE DU CONFLUENT Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne Haute-Garonne
Début : 2026-04-14 19:30:00
Pour célébrer les 130 ans du cinéma, un concert aux airs d’anthologie, un voyage entre douceur printanière et atmosphères caribéennes. .
English :
Join us for a concert celebrating 130 years of cinema.
