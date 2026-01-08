L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN CONCERT CONCERT DE PRINTEMPS SALLE DU CONFLUENT Portet-sur-Garonne

L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN CONCERT CONCERT DE PRINTEMPS

SALLE DU CONFLUENT Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2026-04-14 19:30:00

fin : 2026-04-14

Venez assister à ce concert , célébrant 130 ans de cinéma.

Pour célébrer les 130 ans du cinéma, un concert aux airs d’anthologie, un voyage entre douceur printanière et atmosphères caribéennes. .

SALLE DU CONFLUENT Rue de l’Hôtel de Ville Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 40 33 24 sivumusique@wanadoo.fr

English :

Join us for a concert celebrating 130 years of cinema.

