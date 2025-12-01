L’école de Musique intercommunale de l’Estuaire en balade pour Noël à Saint-Aubin Salle des Fêtes Saint-Aubin-de-Blaye
L’école de Musique intercommunale de l’Estuaire en balade pour Noël à Saint-Aubin Salle des Fêtes Saint-Aubin-de-Blaye lundi 15 décembre 2025.
L’école de Musique intercommunale de l’Estuaire en balade pour Noël à Saint-Aubin
Salle des Fêtes Le bourg Saint-Aubin-de-Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-15
fin : 2025-12-15
Date(s) :
2025-12-15
L’école de Musique intercommunale de l’Estuaire en balade pour Noël !
Retrouvez les le 19 décembre à 18h30 à la salle des fêtes de Saint-Aubin pour découvrir clarinette, violon et piano. .
Salle des Fêtes Le bourg Saint-Aubin-de-Blaye 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 51 76
English : L’école de Musique intercommunale de l’Estuaire en balade pour Noël à Saint-Aubin
L’événement L’école de Musique intercommunale de l’Estuaire en balade pour Noël à Saint-Aubin Saint-Aubin-de-Blaye a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde