L’école de musique invite le dimanche Mouvements Perpétuels Ouzouer-sur-Loire

L’école de musique invite le dimanche Mouvements Perpétuels

73 Rue de l’Écu Ouzouer-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01 11:00:00

fin : 2026-02-01 12:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Un dimanche par trimestre, l’école de musique met à l’honneur les projets musicaux des enseignants et de leurs réseaux.

Ce concert unique mettra en lumière le talent de la soprano franco-brésilienne Julie Cassia Cavalcante et de la pianiste brésilienne Jussiara Albuquerque, tissant des liens entre les deux riches cultures musicales. Préparez-vous à être transportés par un programme éclectique, allant des mélodies raffinées des compositeurs français aux rythmes envoûtants et aux harmonies chaleureuses de la musique savante brésilienne.

– Par l’école de musique du Val de Sully dans le cadre de la saison culturelle – .

73 Rue de l’Écu Ouzouer-sur-Loire 45570 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 05 58 secretariat.musique@valdesully.fr

